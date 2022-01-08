Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:25
Просмотров: 156

В ВОЗ назвали причины быстрого распространения COVID-штамма «Омикрон»

В ВОЗ назвали причины быстрого распространения COVID-штамма «Омикрон»

Технический руководитель Всемирной организации здоровья Мария Ван Керхове назвала три причины быстрого распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон» по всему миру, информирует Medicalxpress.

Керхово отметила, что на прошлой неделе в мире зафиксировали около 9,5 миллионов новых случаев инфицирования COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей количество заражений выросло на 71%.

Во-первых, мутации позволяют вирусу легче прикрепляться к клеткам человека.

“Во-вторых, мы наблюдаем эффект иммунного бегства: новый вариант легче избегает иммунного ответа. Это значит, что люди могут инфицироваться, несмотря на вакцинацию или уже переболевшие коронавирусом», — отметила представительница ВОЗ.

По словам Керхово, ученые наблюдают репликацию «Омирона» в верхних дыхательных путях, в то время как другие штаммы коронавируса — в нижних дыхательных путях.

Стремительное распространение вируса, по мнению Керхове, обусловлено также тем, что люди не соблюдают физическое дистанцирование, особенно зимой.

«Нам нужно беспокоиться о том, чтобы уменьшить влияние вируса», – добавила она.

Источник: Зеркало Недели

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 