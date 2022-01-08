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Гол на 10-й секунде футбольного матча

Гол на 10-й секунде футбольного матча

Ну очень быстрая голевая атака.

Начался чемпионат Мексики-2022 по футболу. В первом туре в матче команд «Пуэбла» — «Америка» (Мехико) был забит гол уже на 10-й секунде.

Столь быстро умудрился отличиться футболист «Америки» Сальвадор Рейес. Сам же матч в итоге завершился вничью — 1:1.

Следует отметить, что это далеко не самый стремительный гол в истории чемпионатов Мексики. Рекордно быстрый гол был проведен в 2014-м году. Тогда мяч оказался в воротах через 4 секунды после стартового свистка


Агентство Телевидения Новости

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