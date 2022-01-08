СМИ США опубликовали карту с местами скоплений российских войск у украинской границы

Американское издание The New York Times изложило обновленную карту с расположением российских военных и техники на границе с Украиной.

Карту составили на основе данных украинских и западных источников, а также военных аналитиков и спутниковых снимков.

На карте издания отметили десятки мест основных скоплений российских войск – с артиллерией, тяжелой техникой и танками.

Так, россияне могут ориентироваться на расширение зоны конфликта на востоке Украины и открытие нового фронта на северной границе Украины – ближе к Киеву, пишет Укринформ.

В частности, несколько групп российских войск расположены вблизи границы Украины с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы и Почепа (Брянская область).

Еще три группы расположены неподалеку от Воронежа, одна – возле Волгограда, две – неподалеку от временно оккупированного Донбасса.

Еще по одной – в Краснодарском крае (близ Кореновска) и на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным риск нового нападения России на Украину.

Американские аналитики описали вероятные сценарии Путина по Украине. Наиболее вероятный, по их мнению, будет напоминать тот, кто спровоцировал четырехдневную войну с Грузией в 2008 году. Тогда Россия ответила на попытки Тбилиси обезопасить территорию, которая была подконтрольна поддерживаемым Москвой боевикам, вторжением на сушу при поддержке авиационных и артиллерийских ударов, военно-морской блокады и кибератак.

По их словам, Россия представит конфликт с Украиной как защиту русскоязычного населения Донбасса.

По последним данным СНБО, у границ Украины и на временно оккупированных территориях размещено около 122 тысячи российских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.

На фоне угрозы эскалации в переговоры с РФ включились США и другие государства-члены НАТО. Они предупредили Россию, что за новое вторжение придется платить беспрецедентными санкциями. Украинские власти заявили, что государство без боя не сдастся и вторжение обернется кровавыми боями.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, для полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем сейчас.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости