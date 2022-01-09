В Украине за сутки — 2 810 случаев заболевания COVID-19: статистика по регионам

В Украине за сутки, 8 января, зафиксировали 2 810 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 8 января в Украине: зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 163, медработников – 33)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 840 заболевших коронавирусом, умерли 75 пациентов.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания коронавирусом за сутки по регионам:

г. Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ровенская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 8 января, выявили 3 195 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 января за сутки выявили 7 177 новых случаев заболевания СOVID-19

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 702 473 случая коронавируса, 3 511 269 заболевших выздоровели, летальных случаев – 97 239.

Также в Украине за сутки 26 950 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 7 018 человек, вторую – 17 425 человек, дополнительную дозу — 314 человек, бустерную дозу – 2 193 человека.

С начала вакцинальной кампании в стране прививки от коронавируса получили 14 807 336 человек, из них первую дозу – 14 807 334 человека, две дозы – 13 968 123 человека, дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.

В общей сложности в Украине проведено 28 799 967 прививок.

Агентство Телевидения Новости