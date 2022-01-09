Где в Харькове сегодня нет воды (адреса отключений)

Сегодня, 9 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 12-я (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.22 г.

Московский районул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11 (п. №1, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №8, стояк) до 17:00 09.01.22 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 72-я (п. №8), ул. Валентиновская (Блюхера), 60 (п. №3) к 20:00 09.01.22 г.

Основянский район:ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 17:00 09.01.22 г.; пр. Гагарина, 174 (корр. №6, п. №2, стояк) до 20:00 10.01.22 г.

Слободской район:ул. Танкопия,12 (стояк) до 20:00 10.01.22 г.; пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4) до 20:00 09.01.22 г.

Шевченковский районул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 09.01.22; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №12, стояк), ул. Ахсарова,15 (п. №1, стояк), въезд Армейский, 8 (п. №1) до 20:00 09.01.22 г.

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