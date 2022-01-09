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На Тюринской водитель Infiniti развалил забор и положил свое авто на крышу

На Тюринской водитель Infiniti развалил забор и положил свое авто на крышу

Сегодня ночью около 01:00 на улице Тюринской, 111А, врезался в забор и перевернулся автомобиль Infiniti Q50.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто нарушил правила дорожного движения, а именно пункты 12.1 и 13.1 (превысил допустимую безопасную скорость и не учел дорожную обстановку), в результате чего произошел наезд на препятствие и опрокидывание транспортного средства.

Медпомощь ни водителю, ни его пассажирам не потребовалась. На водителя Infiniti патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

На Тюринской водитель Infiniti развалил забор и положил свое авто на крышу

На Тюринской водитель Infiniti развалил забор и положил свое авто на крышу

На Тюринской водитель Infiniti развалил забор и положил свое авто на крышу

Агентство Телевидения Новости

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