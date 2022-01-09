Суперабсурдный гол в свои ворота

Полнейший конфуз.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Миннесотой» хоккеисты «Вашингтона» разыгрывали шайбу во время отложенного штрафа соперников и умудрились забросить шайбу в свои ворота.

Вратарь «Вашингтона» покинул ворота, дабы на площадку вышел дополнительный полевой игрок для создания и реализации большинства. При этом «Вашингтон», казалось бы, ничем не рисковал, ведь арбитр остановил бы игру в тот момент, когда шайбу перехватил бы хоккеист «Миннесоты».

Но случилась конфузная ситуация. Хоккеист «Вашингтона» Карл Хагелин, отдавая пас назад своему партнёру по команде, умудрился из чужой зоны поразить собственные ворота.

Случился этот абсурдный автогол при счете 2:0 в пользу «Вашингтона», то есть счет стал 2:1. Три периода завершились вничью — 2:2. Был назначен овертайм. У затем — серия буллитов, которую выиграла «Минессота», одержавшая, таким образом, победу 3:2.





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