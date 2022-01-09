В Казахстане во время протестов погибли 16 силовиков

В Казахстане в ходе протестов погибли по меньшей мере 16 сотрудников полиции и военнослужащих. Пострадали свыше 1,3 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«При охране общественного порядка погибли 16 и получили ранения более 1,3 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что в Казахстане число задержанных превысило пять тысяч. Их подозревают в убийствах, насилии в отношении представителей власти и разбойных нападениях.

Добавим, в Казахстане убили режиссера, музыканта Сакена Битаева. Протестующие открыли огонь в сторону машины, где находился Сакен Битаев и прострелили ему легкое. Также стало известно, что один ребенок был убит, а один получил тяжелые ранения в ходе стрельбы в Алматы. Также сообщается о смерти молодого израильтянина.

Источник: Корреспондент

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