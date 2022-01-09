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Спасатели ликвидировали пожар на территории частного дома

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного дома

Сегодня в 13:27 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного дома по адресу Белгородское шоссе,7.

К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС на 5 автоцистернах.

К моменту прибытия спасателей установлено, что горела одноэтажная хозяйственная постройка площадью около 60 кв. метров. На жилой дом огонь перекинуться не успел. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В 15:00 пожар был полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного дома

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного дома

Агентство Телевидения Новости

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