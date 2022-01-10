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На Салтовке из дома во время пожара спасли 2 человек (ВИДЕО)

На Салтовке из дома во время пожара спасли 2 человек (ВИДЕО)

На Салтовке из пятиэтажки во время пожара спасли 2 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 9 января в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Гвардейцев Широнинцев, 18.

На момент прибытия пожарных на 5-м этаже горела комната квартиры и часть коридора на площади 15 кв.м., а также балкон на площади 3 кв.м.

Во время проведения разведки на лестничной клетке спасатели обнаружили 2 мужчин (1965 и 1972 годов рождения), которых немедленно вынесли из опасной задымленной зоны на свежий воздух. Их жизни были спасены.

В 21:38 пожар локализовали и в 22:25 ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.


Агентство Телевидения Новости

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