Гололед на Харьковщине: спасатели помогали автомобилям выбраться с  проблемных участков на дорогах (видео)

На Харьковщине за сутки спасатели 2 раза оказывали помощь автомобилям выбраться с проблемных участков дорог из -за гололеда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Первый случай произошел в Харьковском районе в полдень. Бригада скорой медицинской помощи направлялась по вызову в садовое общество «Сахарный» в поселке Рай-Еленовка, где на улице Нагорной,7 их ожидал травмированный 62-летний мужчина.

Однако из-за гололедицы на дороге карета скорой не смогла преодолеть затяжной подъем. Поэтому спасателям пришлось транспортировать медицинскую бригаду своим автомобилем повышенной проходимости к месту назначения 2 км. После оказания необходимой помощи медиков транспортировали в обратном направлении.

Также на Салтовке легковушка Daewoo Lanos попала на обледенелый участок дороги на ул. Владислава Зубенко, 38. Преодолеть его водителю также помогли спасатели ГСЧС.

По данным Украинского гидрометеорологического центра сегодня на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый). В Харькове возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Поэтому спасатели обращаются к водителям быть очень осторожными на дороге, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.





Агентство Телевидения Новости