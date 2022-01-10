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Под Харьковом дачник травмировался бензопилой: добраться к пострадавшему медикам помогли спасатели

Под Харьковом дачник травмировался бензопилой: добраться к пострадавшему медикам помогли спасатели

В Харьковской области медики скорой помощи и спасатели оказали помощь мужчине, который получил травму ног при работе с бензопилой.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Так, 9 января в 11:51 в службу «103» поступил вызов в одно из садовых обществ Харьковского района области. Там в экстренной медицинской помощи нуждался 63-летний мужчина, который во время работы с бензопилой по неосторожности получил резаные раны ног.

Однако из-за бездорожья и гололеда бригада ЭМД не смогла самостоятельно подъехать к месту вызова. На помощь медицинским работникам прибыли спасатели ГСЧС.

«Благодаря плодотворному сотрудничеству экстренных служб мужчина вовремя получил медицинскую помощь», — отметили в Центре.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Агентство Телевидения Новости

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