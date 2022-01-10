В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тысячи случаев СOVID-19: данные по регионам

В Украине за сутки зафиксировано 1969 новых случаев заболевания СOVID-19, 86 умерли.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 064 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 86; выздоровели 3 517 человек.

Напомним, днем ранее, 9 января, за сутки в Украине обнаружили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев – 398;

Винницкая область – 74;

Волынская область – 48;

Днепропетровская область – 49;

Донецкая область – 8;

Житомирская область – 43;

Закарпатская область – 61;

Запорожская область – 19;

Ивано-Франковская область – 77;

Киевская область – 135;

Кировоградская область – 50;

Луганская область – 13;

Львовская область – 130;

Николаевская область – 36;

Одесская область – 113;

Полтавская область – 109;

Ровенская область – 31;

Сумская область – 102;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 12;

Хмельницкая область – 14;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 25.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской экономики и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 704 442 случая коронавируса;

выздоровели 3 514 786 заболевших;

летальных случаев – 97 325.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине 20 376 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12, дополнительную дозу — 123 человека, бустерную дозу — 2053 человека. С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 813 186 человек, из них первую дозу получили 14 813 184 человека, две дозы – 13 980 473 человека, дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека.

В общей сложности в стране проведено 28 820 343 прививки.

Агентство Телевидения Новости