В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тысячи случаев СOVID-19: данные по регионам
В Украине за сутки зафиксировано 1969 новых случаев заболевания СOVID-19, 86 умерли.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 064 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 86; выздоровели 3 517 человек.
Напомним, днем ранее, 9 января, за сутки в Украине обнаружили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев – 398;
Винницкая область – 74;
Волынская область – 48;
Днепропетровская область – 49;
Донецкая область – 8;
Житомирская область – 43;
Закарпатская область – 61;
Запорожская область – 19;
Ивано-Франковская область – 77;
Киевская область – 135;
Кировоградская область – 50;
Луганская область – 13;
Львовская область – 130;
Николаевская область – 36;
Одесская область – 113;
Полтавская область – 109;
Ровенская область – 31;
Сумская область – 102;
Тернопольская область – 60;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 12;
Хмельницкая область – 14;
Черкасская область – 83;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 25.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской экономики и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 704 442 случая коронавируса;
выздоровели 3 514 786 заболевших;
летальных случаев – 97 325.
Кроме того, за минувшие сутки в Украине 20 376 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12, дополнительную дозу — 123 человека, бустерную дозу — 2053 человека. С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 813 186 человек, из них первую дозу получили 14 813 184 человека, две дозы – 13 980 473 человека, дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека.
В общей сложности в стране проведено 28 820 343 прививки.