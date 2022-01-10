Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 130

Жительница Харьковщины призналась полиции в незамеченных кражах из чужого дома

Жительница Харьковщины призналась полиции в незамеченных кражах из чужого дома

В Харьковской области в Малиновской ТГ в полицию обратилась местная жительница и сообщила о кражах из чужого домовладения, которые она совершила в прошлом году.

Об этом сообщают «Полицейские офицеры общин Харьковской области».

Так, 4 января, пришедшая в полицию женщина рассказала правоохранителям, что пришла признаться в воровстве.

По словам женщины, кражи она совершила в декабре 2021 года из одного из домовладений в пгт Малиновка.

Полицейских удивило признание и готовность женщины к сотрудничеству. Она выразила благодарность полицейским офицерам общины за их службу, извинилась и в письменном виде изложила подробности своего поступка и показала дом, из которого совершала кражи два дня подряд.

В ходе беседы с хозяином выяснилось, что он даже не догадывался о пропаже его имущества.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 