Жительница Харьковщины призналась полиции в незамеченных кражах из чужого дома

В Харьковской области в Малиновской ТГ в полицию обратилась местная жительница и сообщила о кражах из чужого домовладения, которые она совершила в прошлом году.

Об этом сообщают «Полицейские офицеры общин Харьковской области».

Так, 4 января, пришедшая в полицию женщина рассказала правоохранителям, что пришла признаться в воровстве.

По словам женщины, кражи она совершила в декабре 2021 года из одного из домовладений в пгт Малиновка.

Полицейских удивило признание и готовность женщины к сотрудничеству. Она выразила благодарность полицейским офицерам общины за их службу, извинилась и в письменном виде изложила подробности своего поступка и показала дом, из которого совершала кражи два дня подряд.

В ходе беседы с хозяином выяснилось, что он даже не догадывался о пропаже его имущества.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Агентство Телевидения Новости