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В Харьковской области — около двухсот заболевших коронавирусом и 2 смерти за сутки

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 192 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 187 из них – жители Харьковского района (174 – города Харькова).

3 заболевших – жители Лозовского, 2 – Чугуевского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 245 438 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 420 летальных случаев – за минувшие сутки умерли трое заболевших.

При этом 232 382 заболевших уже выздоровели (+210 за сутки), 6 636 – еще болеют, за сутки выздоровел 21 заболевший.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 128 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 2.

Агентство Телевидения Новости

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