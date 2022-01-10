В Харьковской области — около двухсот заболевших коронавирусом и 2 смерти за сутки
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 192 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
По данным Харьковской ОГА, 187 из них – жители Харьковского района (174 – города Харькова).
3 заболевших – жители Лозовского, 2 – Чугуевского района.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 245 438 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 420 летальных случаев – за минувшие сутки умерли трое заболевших.
При этом 232 382 заболевших уже выздоровели (+210 за сутки), 6 636 – еще болеют, за сутки выздоровел 21 заболевший.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 128 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 2.