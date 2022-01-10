В Слободском районе более 70 домов остались без отопления, около 40 — без горячей воды (адреса)

В части Слободского района более чем в 70 домах временно отключено теплоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», это связано с необходимостью проведения запланированных ремонтных работ в условиях кратковременного повышения температуры воздуха.

В связи с этим отопление частично отключено с 10:00 до 20:00 10 января по таким адресам:

пер. Анадырский, 1, 3; ул. Аскольдовская, 6-б, 6-в, 8, 10; в-д Балаклейский, 1-а, 1-б, 4, 6, 8; пр. Гагарина, 175, 175-а, 179; пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 25 к-1, 39, 39/41, 41, 41-а, 41/1, 45; ул. Зерновая, 2/1; пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 3/1, 4, 4-а, 4/2; ул. Киргизская, 1-б, 2, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, 9-е, 10, 12;; ул. Монюшко, 1, 24; ул. Морозова, 32, 34; ул. Щукина, 1; п-д Киргизский, 1, 6.

Также временно будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам: пр. Гагарина, 175, 175-а, 179; пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 3, 7, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 25 к-1, 39, 39/41, 41, 41-а, 41/1, 45; ул. Зерновая, 2/1; пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 4, 4-а; ул. Киргизская, 1-б, 2, 4, 5-а, 6-б, 12; ул. Монюшко, 1, 24.

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