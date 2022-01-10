В Харькове обнаружили малярию у студента-иностранца

С начала года в Харькове зарегистрировали 1-й завозной случай малярии.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ.

Опасное заболевание выявили у гражданина Республики Конго, который прибыл на обучение в харьковский вуз.

У больного при прохождении медицинского осмотра и профилактического обследования в Городской студенческой больнице обнаружили возбудители малярии.

Для дообследования, установления диагноза и лечения больной был госпитализирован в терапевтическое отделение Городскую клиническую больницу №31.

По месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, передающаяся от больного здоровому человеку малярийными комарами и протекающая с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (нахождение в эндемической относительно малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.

Для предупреждения заболевания лицам, уезжающим в эндемичные из малярии страны, рекомендуют проводить химиопрофилактику. Препарат для лечения заболевания определяется врачом с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности.

Агентство Телевидения Новости