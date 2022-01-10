В Харькове будут судить владелицу турагентства за продажу фейкового ПЦР-теста на COVID-19

В Харькове за продажу фейкового ПЦР-теста с отрицательным результатом на COVID-19 будут судить владелицу туристического агентства.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении владелицы туристического агентства по факту нарушения санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний утвержден и направлен в суд по ч. 1 ст. 325 УК Украины.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что в начале сентября 2021 года в туристическое агентство обратилась женщина с просьбой подобрать ей путевку в Турцию или Грецию для себя и семьи для дальнейшего ее приобретения.

Владелица турагентства предложила клиентке купить ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 за 500 гривен. Женщина согласилась и передала деньги директору турагентства.

После этого клиентка получила поддельную справку результатов ПЦР-теста об отсутствии инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19, выданную одной из медицинских лабораторий города.

Во время проведения обысков в помещении турагентства правоохранители обнаружили и изъяли деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны и документы о заказе ПЦР-теста.

Женщине грозит наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости