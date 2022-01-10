Патрульные выписали водителю авто, который снес дорожный знак, несколько протоколов

Накануне около 21:00 на пересечении улиц Чернышевской и Свободы автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дорожный знак.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области. Во время оформления ДТП патрульные замутили у мужчины, который управлял автомобилем, признаки алкогольного опьянения.

Тест на состояние опьянения водитель Volkswagen проходить отказался и получил от патрульных протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости