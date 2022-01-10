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Патрульные выписали водителю авто, который снес дорожный знак, несколько протоколов
Накануне около 21:00 на пересечении улиц Чернышевской и Свободы автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дорожный знак.
Пострадавших нет, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области. Во время оформления ДТП патрульные замутили у мужчины, который управлял автомобилем, признаки алкогольного опьянения.
Тест на состояние опьянения водитель Volkswagen проходить отказался и получил от патрульных протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 КУоАП.
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