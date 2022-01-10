Оприлюднено рейтинг витрат українцями «ковідної тисячі»

Вже понад 6,7 мільйонів українців подали заявки в застосунку «Дія» на отримання «ковідної тисячі». Найбільше кошти витрачають на книги.

Як повідомляє Урядовий портал, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 361 млн грн;

кінотеатри – 300 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 138 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 134 млн грн;

спорт – 90 млн грн.

З другої половини січня 2022 року, програму буде розширено – українці, старші за 60 років, зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Відповідно до умов програми, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму «еПідтримка» з підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки. За нею всі українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати разову виплату в розмірі 1 тисяча гривень. Кошти можна буде витратити на придбання книжок, абонементів у спортзали чи фітнес-центри, відвідування кінотеатрів/театрів або придбати квитки на поїздку в межах України.

Програма «еПідтримка» стартувала 19 грудня. На першому етапі повністю вакциновані українці отримали виплату до 29 грудня.

Третина українців, які отримали тисячу гривень за вакцинацію, витратила її на книжки.

Источник: ua.news/

Новости портала «Весь Харьков»