Как украинцы могут аннулировать свои поддельные COVID-сертификаты (видео)

Владельцы поддельных сертификатов о прививках от COVID-19 могут их аннулировать.

Об этом в эфире «Сниданку с 1+1» рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По словам представителя Минздрава, украинцы, которые купили поддельные документы о прививках от COVID-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

«Необходимо обратиться к медицинскому работнику — к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Наряду с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему», — отметила Карчевич.

Она также сообщила, украинцы уже начали прививаться третьей — бустерной — дозой, которая разрешена сейчас в стране всем желающим. Она посоветовала владельцам фальшивых сертификатов о вакцинации как можно скорее аннулировать их.

Источник: УНИАН

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