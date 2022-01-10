На что украинцы чаще всего тратят «ковидную тысячу»: популярные покупки

На получение «ковидной тысячи» подали заявки в «Дії» уже более 6,7 млн украинцев. Чаще всего ее тратят на книги, сообщается на Правительственном портале.

Так, самыми популярными покупками украинцев за эти средства стали:

книжные магазины — 361 млн грн;кинотеатры — 300 млн грн;театры, концерты и развлекательные услуги — 138 млн грнжелезнодорожные и авиапассажирские перевозки — 134 млн грн;спорт — 90 млн грн.

Как отмечается, со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Согласно условиям программы, 1000 гривен за вакцинацию от «ковида» могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли ее полный курс.

Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, и потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Агентство Телевидения Новости