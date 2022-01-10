На Закарпатье задержали невыездного алиментщика из Харькова, который шел через горы на заработки в Польшу

В горах Закарпатья задержали жителя Харькова, который пешком направлялся на заработки в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Вчера вечером вблизи села Верховина Быстрая Ужгородского района пограничники Чопского отряда задержали 41-летнего харьковчанина, который собирался незаконно попасть в Польшу.

Правонарушителя обнаружил пограничный наряд отделения «Верховина Быстрая». Во время проверки местности военнослужащие заметили, как в сторону госграницы двигается неизвестный с туристическим снаряжением.

«Путешественника» задержали в административном порядке и доставили в спецпомещение отдела «Большой Березный» с целью установления обстоятельств правонарушения и составления документов по делу.

Как выяснилось, мужчина прибыл на Львовщину из Харькова разными видами транспорта, а из Волосянки шел в Закарпатье пешком по навигатору в мобильном приложении. Правонарушитель признался, что он временно ограничен в праве выезда за границу, поскольку он не выполнял решение суда по уплате алиментов.

От отчаяния он проложил себе маршрут через пограничную Лубню в направлении Польши и даже приобрел онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок. Там он надеялся устроиться на работу.

«В действиях задержанного имеются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.204-1 КупАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», — говорится в сообщении ГПСУ.

Его дело будет рассматривать суд.

Агентство Телевидения Новости