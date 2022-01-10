«Металлист» сыграет против команд из Болгарии, Чехии и Польши
Харьковский «Металлист», готовясь к весенней части сезона, проведёт три тренировочных сбора в Турции.
Как сообщил официальный сайт «Металлиста», на этой неделе команда выйдет из отпуска. 13 и 14 января футболисты пройдут углубленное медобследование в одной из харьковских клиник, а 15 числа после обеда «Металлист» вылетит в Турцию на первый из трех зимних сборов.
С 16 по 27 января в рамках первого сбора запланированы четыре контрольных матча с клубами высших дивизионов Болгарии, Чехии и Польши:
22.01 «Металлист» — «Славия» (София, Болгария)
24.01 «Металлист» — «Слован» (Либерец, Чехия)
26.01 «Металлист» — «Радомяк» (Радом, Польша)
27.01 «Металлист» — «Варта» (Познань, Польша)
После игры с «Вартой» (28 января) команда вернется в Харьков, где получит два выходных.
30 января «Металлист» снова отправится в Турцию. Второй сбор пройдет с 31 января по 11 февраля.
На третий турецкий сбор команда вылетит 14 февраля, а возвращение в Харьков намечено на 24 число.
Первый официальный матч 2022 года «Металлист» проведет 1 марта, когда в 1/4 финала Кубка Украины сыграет дома с луганской «Зарей».