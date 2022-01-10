МИД Украины отреагировал на ситуацию в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление в связи с ситуацией в Казахстане. Украинская сторона осуждает насилие, которое привело к массовым жертвам.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан. Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», — сказано в нем.

МИД отмечает, что в критическое для народа Казахстана время важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и отказа от дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Кроме того, украинская сторона приняла во внимание развертывание на территории Казахстана военных сил ОДКБ с доминированием российского контингента.

«Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что события в стране войдут в историю как «Алма-Атинская трагедия». Только по официальным данным, в результате массовых беспорядков и столкновений погибли порядка 160 человек.

Источник: РБК-Украина

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