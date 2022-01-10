Родила ребенка и выкинула его с 5 этажа. Что могла подтолкнуть женщину на отчаянный шаг

Тело младенца в пакете у подъезда пятиэтажки по улице Есенина обнаружили вечером 6 января. О жуткой находке люди сразу сообщили в полицию. На место выехало руководство местного райотдела и следователи. Чтобы найти возможных свидетелей и родителей погибшего ребенка, они обошли квартиры в ближайших домах и опросили местных жителей.

Матерью младенца оказалась 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова. По данным прокуратуры Харьковской области, она гражданка одной из стран Ближнего Востока жила в съемной квартире вместе с братом.

Дмитрий Чубенко, преcс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Дівчина пояснила, що приймала роди в себе вдома і після того, як дізналася, що дитина народилася мертвою, вирішила викинути її з вікна. Тіло дитини було направлено на судово-медичну експертизу, після отримання результатів цієї експертизи ми вже зможемо казати про юридичну оцінку дій матері

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 Уголовного кодекса. Это – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Если вину женщины докажут в суде, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Психологическая особенность женщин, убивающих своих детей, одна, отмечает психологиня Елена Калиниченко. Єто желание избавиться от младенца и скрыть его существование. А вот мотивы могут быть разными – стыд, страх, или что-то другое.

Елена Калиниченко, психолог

Она думает, а смогу ли я самостоятельно воспитать этого ребенка, а надо мне менять образ жизни на совершенно другой, ведь мне нравился тот образ жизни, который я вела до этого. А что, если меня осудит социум. И естественно, а если меня не примут родители. Многие женщины считают, что таким образом они спасают детей от сложного будущего, от неприятия в обществе

Был ли ребенок живым на момент рождения и в каком психологическом состоянии находилась мать – должна будет установить экспертиза

Агентство Телевидения Новости