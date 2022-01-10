Житель Харькова после семейной ссоры поджег себя на глазах у патрульных полицейских

В Харькове мужчина поджег себя прямо на глазах патрульных. Инцидент произошел накануне в жилом доме по улице Яновского. Туда правоохранителей вызвали из-за семейной ссоры. Но когда они приехали на вызов, мужчина вдруг достал зажигалку и поджег свою одежду.

Полицейские бросились тушить пламя и спасать харьковчанина.

Спикер патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук уверяет, что мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал подходить к себе. Впоследствии правоохранителям удалось положить его на пол и потушить пылающую одежду

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл

Скоріше за все, одяг був попередньо облитий тим чоловіком якоюсь легкозаймистою речовиною. Завдяки реакції патрульних поліцейських вдалося швидко загасити палаючий одяг чоловіка та врятувати його.

На место происшествия полицейские вызвали экстренную бригаду медицинской помощи. После обследования пострадавшего срочно забрали в ожоговое отделение больницы скорой и неотложной помощи.

Агентство Телевидения Новости