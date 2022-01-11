Устанавливается причина пожар на территории Благовещенского собора

Сегодня в 8:52 в службу 101 поступило сообщение о возгорании на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора на Благовещенской площади.

Горела хозяйственная постройка рядом с церковью. На место выехали 4 автоцистерны и 1 автолестница, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области. Площадь пожара – около 60 кв. метров.

В 09:32 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

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