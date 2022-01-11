Отключения воды в Харькове: график на 11 января

Сегодня, 11 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Московском районе по следующим адресам: ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26Б (п. №1, стояк) до 17:00 11.01.22 г., ул. Валентиновская, 33А, 35/81 35/85, 31Б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 38, 38А, 40, 42, 44, 44Б, В, 46, пр. Тракторостроителей, 83А, 83/1 до 20:00 11.01.22 г.

А также:

Киевский район:

ул. Свободы, 18 (п. №1), ул. Академика Павлова, 313 (п. №1) до 17:00 11.01.22 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №14, стояк) до 18:00 11.01.22 г., Салтовское шоссе, 112, 114 до 20:00 11.01.22 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11.01.22 г.

Основянский район:

ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.01.22 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 11.01.22 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк), пр. Науки, 80 (п. №3), ул. Бакулина, 3А (п. №3) до 17:00 11.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Бакулина, 3А (п. №3), пр. Победы, 66 (п. №6, стояк) до 20:00 11.01.22 г.

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