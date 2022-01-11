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Когда и на сколько повысят зарплаты полицейским

Когда и на сколько повысят зарплаты полицейским

Правоохранители получат повышение заработной платы уже с февраля 2022 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Денис Монастырский.

По словам министра внутренних дел Украины, президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Касается это не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Денис Монастырский отметил, что средства для такого повышения заработных плат удалось получить благодаря спецоперации «Акциз» против нелегальной реализации подакцизных товаров, которая проводилась с 1 ноября прошлого года.

«Надлежащее денежное довольствие работников системы МВД было и является моим приоритетом с первых дней работы в должности министра.

Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы.

Команда МВД искала решение этой непростой проблемы. И с Нового года есть первые результаты.

Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого Ковидного Фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. На зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн», – говорится в сообщении.

Когда и на сколько повысят зарплаты полицейским

Агентство Телевидения Новости

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