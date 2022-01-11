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Полиция проверила около 40 торговых центров на наличие взрывчатки

Полиция проверила около 40 торговых центров на наличие взрывчатки

10 января в 18:10 в полицию поступило сообщение о заложенной в торговых центрах Харькова взрывчатке. По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция.

Правоохранители осмотрели помещение и близлежащую территорию 38 торговых центров и супермаркетов. Взрывные устройства или взрывоопасные вещества не обнаружены, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. Эвакуация не производилась. Отвод транспорта не осуществлялся.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Принимаются меры по установлению и задержанию лже-минеров.

Полиция проверила около 40 торговых центров на наличие взрывчатки

Агентство Телевидения Новости

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