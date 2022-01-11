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Харьковский фехтовальщик победил на North American Cup-2022
Для Дмитрия Карюченко 2022 год начался с победы.
Этот, в недавнем прошлом, сильнейший шпажист Украины из Харькова, уже перешел в категорию «ветераны» и принял участие в турнире North American Cup среди спортсменов старше 40 лет.
Соревнования проходили в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).
Карюченко стал чемпионом North American Cup-2022. В финале с разницей в один укол — 10:9 он победил американского фехтовальщика Адама Мацика.
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