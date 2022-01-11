Харьковский фехтовальщик победил на North American Cup-2022

Для Дмитрия Карюченко 2022 год начался с победы.

Этот, в недавнем прошлом, сильнейший шпажист Украины из Харькова, уже перешел в категорию «ветераны» и принял участие в турнире North American Cup среди спортсменов старше 40 лет.

Соревнования проходили в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Карюченко стал чемпионом North American Cup-2022. В финале с разницей в один укол — 10:9 он победил американского фехтовальщика Адама Мацика.

Агентство Телевидения Новости