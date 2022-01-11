Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:16
Просмотров: 115

Харьковский фехтовальщик победил на North American Cup-2022

Харьковский фехтовальщик победил на North American Cup-2022

Для Дмитрия Карюченко 2022 год начался с победы.

Этот, в недавнем прошлом, сильнейший шпажист Украины из Харькова, уже перешел в категорию «ветераны» и принял участие в турнире North American Cup среди спортсменов старше 40 лет.

Соревнования проходили в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Карюченко стал чемпионом North American Cup-2022. В финале с разницей в один укол — 10:9 он победил американского фехтовальщика Адама Мацика.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 