COVID-19: за сутки в Украине заболели около 5,5 тысяч человек, 219 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 429 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 306 детей и 168 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 915 человек;летальных случаев – 219;выздоровели – 7 761 человек.

Днем ранее было выявлено 1 969 инфицированных и зафиксировано 86 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1192), Полтавской (440) и Харьковской (309) областях.

Агентство Телевидения Новости