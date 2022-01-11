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В Змиеве по время пожара погиб мужчина

В Змиеве по время пожара погиб мужчина

Накануне в 23:06 пожарные получили сообщение о пожаре в Змиеве: горел частный дом.

К месту происшествия немедленно выехало дежурное подразделение 58-й пожарной части на автоцистерне. К моменту прибытия спасателей горела крыша дома, внутренние перегородки и домашние вещи на площади около 60 кв. метров. В дальней жилой комнате пожарные обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 52-летний хозяин дома: мужчина задохнулся дымом.

В 23:22 пожар был локализован и в 02:27 полностью ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.

В Змиеве по время пожара погиб мужчина

В Змиеве по время пожара погиб мужчина

В Змиеве по время пожара погиб мужчина

Агентство Телевидения Новости

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