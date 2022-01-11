В Харьковской области за сутки более 300 человек заболели коронавирусом

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 309 новых случаев заболевания коронавирусом, 7 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 192 случаях и было зафиксировано 3 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (224) – жители Харькова. 16 заболевших – в Харьковском районе, 40 – в Чугуевском, 14 – в Купянском, 9 – в Богодуховском, 5 – в Лозовском и 1 – в Изюмском районах.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на третьем месте. На первом – Киев (1192 заболевших) и Полтавская область (440).

Агентство Телевидения Новости