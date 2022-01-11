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Полиция Харькова проверяет информацию об убийстве животных
Полиция Харькова проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животным.
Информация об убийстве собаки и кошек появилась в харьковских Telegram-каналах: мертвых животных со связанными лапами нашли в Основянском районе.
Об обнаружении мертвой собаки в полицию сообщили местные жители. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили местных жителей, которые могли бы стать свидетелями обстоятельств гибели собаки. На теле животного каких-либо повреждений обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. В настоящее время проводится проверка.
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