Полиция Харькова проверяет информацию об убийстве животных

Полиция Харькова проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животным.

Информация об убийстве собаки и кошек появилась в харьковских Telegram-каналах: мертвых животных со связанными лапами нашли в Основянском районе.

Об обнаружении мертвой собаки в полицию сообщили местные жители. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили местных жителей, которые могли бы стать свидетелями обстоятельств гибели собаки. На теле животного каких-либо повреждений обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. В настоящее время проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости