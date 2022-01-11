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Плановых отключений электроэнергии зимой быть не должно,– Министерство энергетики

Плановых отключений электроэнергии зимой быть не должно,– Министерство энергетики

В Минэнергетики прокомментировали плановые отключения света в отопительный период, отметив, что основанием для отключения потребителей в период холодов может быть только аварийная ситуация.

Плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон, сообщает УНИАН со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

По словам министра, резерв мощностей в энергосистеме есть, поэтому никаких рисков и оснований для отключения потребителей, кроме аварийности, нет.

«Плановые ремонты в осенне-зимний период не должны происходить. Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями», – заявил Герман Галущенко.

Галущенко отметил, что Министерство энергетики будет проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило.

Агентство Телевидения Новости

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