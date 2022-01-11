Причины потопа в харьковском метро обещают установить к завтрашнему утру

Причины подтопления туннеля на Холодногорско-Заводской линии метрополитена будут установлены в кратчайшие сроки, заявил сегодня первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак во время рабочего совещания с профильными службами.

Сегодня утром в 05:30 в туннель на участке от станции «Площадь Конституции» до станции «Центральный рынок» начала поступать вода. Во избежание аварийных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было приостановлено: поезда ходили от конечной станции «Индустриальная» до станции «Проспект Гагарина», рассказал заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

«Мы приостановили движение на перегоне, закрыли станции. В настоящее время подтопление остановилось, ведется откачка воды из соседних колодцев. В метрополитен вода не поступает. Движение метрополитена восстановили. Причины будут установлены к завтрашнему утру. После этого мы сообщим результаты проведенных исследований», – отметил вице-мэр.

Также, по словам чиновников, воду в дома харьковчан не отключали.

Агентство Телевидения Новости