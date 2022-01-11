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«Омикрон» в Украине: ужесточат ли карантин из-за нового штамма

«Омикрон» в Украине: ужесточат ли карантин из-за нового штамма

В Министерстве здравоохранения сообщили, что ужесточать карантин в стране из-за штамма коронавируса «Омикрон» пока не планируется, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санврача Игоря Кузина.

«Сейчас мы используем модель адаптивного карантина с ежедневной оценкой эпидемической ситуации на уровне каждой области. В ближайшее время не планируем ужесточать карантинные ограничения, учитывая текущую эпидситуацию и прогнозы распространения коронавирусной болезни, в частности нового штамма «Омикрон», – рассказал он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма «Омикрон» и отмечал, что она ожидается уже в начале 2022 года.

Агентство Телевидения Новости

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