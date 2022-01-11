Пожар на территории Благовещенского собора: подробности

Пожар на территории Свято-Благовещенского собора начался около 9 часов утра. Огонь занялся в хозяйственном здании рядом с храмом и полностью уничтожил 100 квадратных метров. Люди предполагают, что пожар произошел из-за короткого замыкания. Сейчас часть храма обесточили и проверяют проводку.

Владимир

Потому что вон проведена. Вы видите, там по сараю шла наружная подсветка собора, по сараю шла куча мощных проводов, поэтому сейчас решили не рисковать, выдернули на щите предохранитель, чтоб пока это все разбирается было спокойно.

Сейчас сотрудники храма осматривают место пожара, а также выносят все вещи, которые уцелели во время пожара и его тушения. Александр также помогает ликвидировать последствия. Мужчина говорит: каждые выходные он приходит в собор, так что пройти мимо такой беды просто не смог.

Александр

Я йшов сюда с Южного вокзала в 9 часов ровно и увидел, что пожарки там стоят. Подошел сюда, а охранник говорит, поможешь? А я говорю, да помогу.

Для ликвидации пожара было задействовано 4 подразделения ГСЧС. Спасатели на место происшествия прибыли быстро и через час им удалось полностью ликвидировать огонь. В результате возгорания возникло сильное задымление, а клубы дыма значительно ухудшили видимость на дороге, поэтому водители были вынуждены объезжать проблемный участок.

Анатолий Торяник, заместитель начальника Главного управления ГСЧС

На пожежу були відправлені за підвищеним номером виклику, оскільки цей об’єкт на особливому рахунку. Через сильне задимлення від пожежі рух по прилеглим дорогам було патрульною поліцією перекрите. На час гасіння пожежі. На даний час все відновлено, рух по вулицям відновлено. Проводяться роботи з ліквідації пожежі.

Во время пожара никто не пострадал, потому что в помещении хранились только старые и ненужные вещи. В настоящее время эксперты устанавливают причины, которые могли спровоцировать возгорание.

Агентство Телевидения Новости