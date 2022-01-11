Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:17
Просмотров: 136

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство

Мертвую собаку 10 января обнаружила прохожая и позвонила в полицию. В рамках досудебного расследования назначена соответствующая экспертиза для установления причины гибели животного, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В настоящее время полицейские осуществляют комплекс необходимых мер по выяснению всех обстоятельств происшествия и установления лиц, причастных к уголовному правонарушению. С этой целью следователи прорабатывают показы заявителей, жителей района, которые могли бы стать свидетелями обстоятельств гибели собаки.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, сегодня в харьковских Telegram-каналах появилась информация об убийстве собаки и нескольких кошек: мертвых животных нашли в Основянском районе. 

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 