Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:04
Просмотров: 138

Харьковчанка пустила за руль 17-летнего сына и получила за это протокол от полиции

Харьковчанка пустила за руль 17-летнего сына и получила за это протокол от полиции

Патрульные привлекли к ответственности женщину, которая передала управление транспортным средством своему несовершеннолетнему сыну, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области.

Сегодня днем ​​на улице Леся Сердюка патрульные остановили автомобиль Lexus за нарушение ПДД. Во время проверки документов патрульные установили, что за рулем находился17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. На пассажирском сиденье сидела его мать, которая позволила сыну управлять автомобилем.

На владелицу авто патрульные составили административное постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КУоАП. Сумма штрафа за это правонарушение составляет 3400 гривен.

На 17-летнего водителя патрульные составили административные протоколы по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. В дальнейшем эти материалы будут переданы в суд.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 