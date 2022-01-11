Подтопленные станции: из-за аварии в метрополитене будут проводиться проверки

Авария на водопроводе большого диаметра на улице Клочковской произошла около 5 часов утра. Через вентиляционные шахты вода попала в туннели метрополитена на перегоне между станциями «Площадь Конституции» и «Центральный рынок». Оценив ситуацию как угрожающую, диспетчер подземки принял решение об остановке движения на части Холодногорско-Заводской линии. Ведь еще раньше, около 4 часов, дежурный ревизор уже докладывал, что здесь накапливается вода, но еще было непонятно, откуда она стекает, потому что течь в водопроводе на тот момент была еще незначительной.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры

Це було підтоплення окремого участку метрополітену, але рівень води набрав такої висоти, що для безпеки перевезення пасажирів було прийнято рішення про відключення контактного рельсу та припинення руху поїздів.

Андрей Гармаш, ген. директор КП «Харьковский метрополитен»

Оголошення було розпочате відразу після запуску метрополітену. Потім ми закривали на вхід станції. Першу закрили «Південний вокзал», потім закривали «Холодну гору». Для того, щоб не було скупчення на платформах, тобто регулювали поток пасажирів.

Впрочем, несмотря на это регулирование, на платформах почти всех станций собирались огромные толпы, а поезда курсировали только от конечной станции «Индустриальная» до станции «Проспект Гагарина». Люди выкладывали фотографии в соцсети и выражали свое возмущение. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию и локализовать аварию на водопроводе, понадобилось почти 2 часа. Движение на подтопленном участке метрополитена возобновили уже после 7 часов утра. Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов говорит, что водопровод, который доставил столько хлопот, не находится на балансе города, а принадлежит жилищно-строительной компании. Впрочем, точные обстоятельства происшествия обещают сообщить только завтра, поэтому никаких претензий этой компании в мэрии пока не выдвигали. Сейчас опасности для пассажиров метрополитена нет, уверяют чиновники, и обещают, что ночью в тоннеле специальная комиссия проведет тщательную проверку, после которой и будут сделаны выводы о виновниках чрезвычайного происшествия.





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