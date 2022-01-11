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«Металлист» объявил об участии в Winter Cup 2022

«Металлист» объявил об участии в Winter Cup 2022

Харьковский футбольный клуб Первой лиги «Металлист» сыграет на тренировочном сборе в Турции в турнире с участием четырех команд.

Как сообщил официальный сайт «Металлиста», команду ожидают не только традиционные контрольные матчи, а и участие в новом турнире — Winter Cup 2022. На старт турнира выйдут два клуба Первой лиги — харьковский «Металлист» и житомирское «Полесье», а также два представителя Премьер-Лиги — ровенский «Верес» и одесский «Черноморец».

Матчи пройдут с 3 по 12 февраля.

«Зимний кубок» начнется 3 февраля и продлится 10 дней. Местом проведения турнира станет турецкий Белек.

Агентство Телевидения Новости

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