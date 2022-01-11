В дом футболиста сборной Казахстана влетели гранаты

В квартире крупные разрушения.

Футболист сборной Казахстана и «Каспия» (Актау) Илья Воротников, живущий в центре Алматы, прочувствовал на себе недавние беспорядки.

Как сообщило издание prosports.kz, влетели гранаты со слезоточивым газом.

По словам Воротникова, он и члены его семьи надышались газом. Из имущества мало что удалось спасти.

Спустя несколько дней после случившегося находиться в квартире по-прежнему невозможно, сразу начинается кашель.

Агентство Телевидения Новости