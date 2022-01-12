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Три человека погибли, двое детей – в больнице: подробности ДТП на окружной дороге

Три человека погибли, двое детей – в больнице: подробности ДТП на окружной дороге

Информацию о ДТП спасатели получили в 08:30 – на окружной дороге в районе Черкасской Лозовой столкнулись автомобиль такси Toyota Camry и Kia K5.

В результате столкновения погибли три человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Кроме того, пострадали 2 детей, в возрасте примерно 2–3 года. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.

С помощью спецсредств спасатели деблокировали тела погибших для проведения дальнейших следственных действий.

В пресс-службе горсовета озвучили полученную от медиков информацию: госпитализированные дети в тяжелом состоянии, врачи проводят обследование.

Три человека погибли, двое детей – в больнице: подробности ДТП на окружной дороге

Агентство Телевидения Новости

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