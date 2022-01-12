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11 человек умерли от коронавируса за стуки: статистика по Харьковской области

11 человек умерли от коронавируса за стуки: статистика по Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 457 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 309 случаях и было зафиксировано 7 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (363) – жители Харькова. 16 заболевших – в Харьковском районе, 29 – в Изюмском, 23 – в Купянском, 14 – в Чугуевском, 6 – в Красноградском и по 3 – в Богодуховском и Лозовском районах.

Агентство Телевидения Новости

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