Где сегодня в Харькове нет воды: адреса

Сегодня, 12 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Немышлянском районе по следующим адресам: ул. Харьковських Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 12.01.22 г., Салтовское шоссе, 106А, 112, 114 до 20:00 12.01.22 г.

А также:

Киевский район:

ул. Свободы, 18 (п. №1) до 17:00 12.01.22 г.; пр. Жуковского, 3 (п. №5, стояк) до 20:00 12.01.22 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №5, стояк) до 20:00 12.01.22 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Бакулина, 3А (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 12.01.22 г.

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