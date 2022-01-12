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Национальная академия Национальной гвардии отмечает 30-годовщину

Национальная академия Национальной гвардии отмечает 30-годовщину

Сегодня в Национальной академии Национальной гвардии Украины проходят торжественные мероприятия по случаю празднования 30-й годовщины учебного заведения. С утра гости почтили память погибших героев и положили цветы к Стелле героев на строевом плацу.

По словам командующего Нацгвардии Николая Балана, учебное заведение выпустило 35 тысяч военных, из них 112 – генералы. 

На мероприятии присутствуют представители МВД Украины, командование Нацгвардии, генерал армии Степан Полторак, а также представители городской и областной администрации.

Агентство Телевидения Новости

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