Убийства и похищения: в Харькове будут судить «черных риелторов»

Харьковские правоохранители закончили досудебное расследование уголовного производства по факту противоправной деятельности преступной организации «черных риелторов». На счету злоумышленников около полусотни совершенных преступлений, в результате которых они завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен. Следователи также доказали два эпизода убийства потерпевших.

Расследование преступной деятельности группы, в состав которой входили 10 человек, проводилось детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области и оперативным сопровождением Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

«Кропотливая работа по разоблачению и привлечению к ответственности участников группы длилась более 2 лет. В ходе следствия установлено, что в течение 2019–2020 злоумышленники подыскивали одиноких людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и, пользуясь их уязвимым состоянием, завладевали их жильем», – рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Харьковской области Александр Мартыш.

Некоторых из своих жертв сообщники спаивали, у других похищали документы на право собственности, третьих держали в заложниках до того момента, пока потерпевшие не подписывали документы об отчуждении имущества. В дальнейшем недвижимость потерпевших реализовывалась, средства от незаконных сделок распределялись между участниками преступной организации, после чего некоторых потерпевших, опасаясь разоблачения, злоумышленники убивали.

Как рассказала старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области Евгения Кадынцева, одного из потерпевших злоумышленники обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где его держали и подмешивали в пищу и напитки вещества, которые спровоцировали остановку сердца. Квартиру еще одной харьковчанки они продали по поддельным документам. Женщину в это время против воли удерживали в доме: потом потерпевшую задушили, а ее тело закопали на территории участка. Такая же участь ждала еще двух человек, имущество которых злоумышленники уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме, однако потерпевших удалось спасти в результате специальной операции, проведенной в апреле 2021 года с привлечением бойцов специальных подразделений «КОРД» и «СХІД» ГУНП в Харьковской области.

По результатам досудебного расследования к уголовной ответственности привлечены 10 членов преступной организации. В десятках томов производства полицейскими собраны неопровержимые доказательства их вины, в частности, протоколы 40 обысков, выводы 41 проведенных в ходе расследования судебных экспертиз, материалы сотен других следственных (розыскных) действий. Имеющиеся в материалах производства протоколы свидетельствуют, что сообщников совершенно не волновали ни причиненные ими потерпевшим страдания, ни лишенные ими жизни жертвы. В ходе зафиксированных разговоров злоумышленники цинично обсуждают факты совершенных ими убийств и планируют и дальше продолжать свой преступный «бизнес».

10 января Харьковской областной прокуратурой в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществлялось в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости